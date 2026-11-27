Минувшей ночью на 49 км автодороги «Челябинск-Новосибирск» водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Газон Next», врезался в стоящие вдоль дороги грузовые автомобили.

Первое столкновение произошло с автомобилем «Мерседес» с полуприцепом под управлением водителя 1963 года рождения. После толчка этот грузовик сдвинулся и по инерции совершил наезд на ещё один стоящий впереди грузовой автомобиль «Фав» с полуприцепом под управлением водителя 1975 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Газон», мужчина 1973 года рождения, от полученных травм скончался на месте. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, МЧС.

© 2026, РИА «Новый День»

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