В Челябинске 16-летняя девушка отдала по указке мошенников семейные сбережения и ценности курьеру. Школьнице позвонил неизвестный и убедил ее в том, что персональные данные ее родителей скомпрометированы, а хранящиеся в квартире денежные средства и ценности находятся под угрозой изъятия. Чтобы «обезопасить» имущество, лжесиловик потребовал собрать всю наличность и украшения и передать их прибывшему курьеру. Находясь под сильным психологическим давлением, девушка сложила в косметичку золотые изделия и семейные накопления, в том числе в иностранной валюте, после чего отдала сверток незнакомцу в условленном месте.

Курьером оказался еще один 16-летний школьник. Он тоже стал жертвой мошенников. По словам подростка, неизвестные сообщили ему, что от имени его отца якобы осуществляются денежные переводы для финансирования недружественного государства, и пригрозили уголовным преследованием семьи. Не обнаружив при «обыске» собственной квартиры наличных средств, школьник согласился поучаствовать в мнимых «оперативных мероприятиях»: по заданию кураторов он забрал сверток с ценностями у сверстницы, выехал в город Екатеринбург и передал его следующему посреднику. О том, что юноша стал соучастником преступления, ему и его родителям сообщили прибывшие полицейские, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по челябинской области.

Следственным отделом ОП «Центральный» УМВД России по г. Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

В полиции напоминают, злоумышленники могут представляться работниками школ, банков, Роскомнадзора, Росфинмониторинга или силовых ведомств, запугивать уголовной ответственностью за действия родителей и требовать сохранять происходящее в тайне. Взрослые должны объяснить детям, что при поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор, ничего не предпринимать с деньгами и ценностями и сразу рассказать обо всем взрослым или сообщить в полицию по телефонам 102 или 112.

© 2026, РИА «Новый День»

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