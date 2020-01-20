21 января ожидаются следующие события – Челябинск

21.01.2020, вторник

11:00 Челябинск – Совещание губернатора Челябинской области Алексея Текслера и представителей ведущих региональных агрохолдингов и торговых сетей, работающих в области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Международный фестиваль по шахматам «Мемориал М.А. Лозоватского» (МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам, ул. Васенко, 100)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинская таможня – лучшая в Уральском регионе» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:30 Челябинск – Демонстрация работы Центра развития цифровых технологий Челябинской области (ИТ-парк, ул. Молодогвардейцев, 31, 2 этаж)

Челябинск. Другие новости 20.01.20

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