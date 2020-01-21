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Среда, 22 января 2020, 01:05 мск

Новости Челябинск

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22 января ожидаются следующие события – Челябинск

22.01.2020, среда

  • 09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 09:30 Челябинск – Региональный Уполномоченный по правам человека Антон Шарпилов встретится с представителями ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» и Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территории Бизнеса (ул. Цвилинга 51-а, оф. 114)

  • 11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)

  • 11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 11:00 Челябинск – Областное совещание губернатора Челябинской области Алексея Текслера с главами городов и районов области (ул. Цвиллинга, 27)

  • 11:00 Челябинск – Международный фестиваль по шахматам (МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам, ул. Васенко, 100)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция о декларационной кампании в Челябинской области и динамике доходов жителей региона (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, каб. 502)

Челябинск. Другие новости 21.01.20

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