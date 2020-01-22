23 января ожидаются следующие события – Челябинск

23.01.2020, четверг

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Олимпиада школьников по физике (теоретический тур «Робофест – 2020), победители и призеры которой получат льготы при поступлении в вузы по предмету «физика» (детский технопарк «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50)

11:00 Челябинск – Международный фестиваль по шахматам (МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам, ул. Васенко, 100)

12:00 Челябинск – Открытие здания детской поликлиники ГБУЗ «Областная клиническая больница №2» после ремонта (ул. Гагарина, 18)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

14:00 Челябинск – Совместное заседание комитета Законодательного собрания по информационной политике и экспертного совета при заксобрании по вопросам деятельности средств массовой информации, на котором запланировано обсуждение вопроса «Никотиносодержащая смесь или снюс. Как остановить ее распространение среди детей» (ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Управление Россельхознадзора по Челябинской области проведет совместные с управлением ветеринарии областного минсельхоза публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по итогам работы за 2019 год (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, актовый зал)

Челябинск. Другие новости 23.01.20

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