24 января ожидаются следующие события – Челябинск

24.01.2020, пятница

10:00 Челябинск – Соревнования фестиваля технического творчества «РобоФест – Челябинская область» по направлениям «Hello, Robot! LEGO», «Hello, Robot! OPEN», «РобоКарусель», «ИКаР-СТАРТ», «ИКаР-КЛАССИК», «ИКаР-ТЕХНО», «ИКаР-ПРОФИ», «ИКаРёнок» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

11:00 Челябинск – Встреча студентов колледжа Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета с ветераном Великой Отечественной войны (ул. Сони Кривой, 34)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная классификации (присвоению «звезд») гостиницам, отелям, хостелам, базам отдыха и иным средствам размещения Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Панельная дискуссия на тему «Региональная модель кадрового обеспечения экономики Челябинской области» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

12:00 Челябинск – Выставка проектов детского технопарка «Кванториум» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

13:00 Челябинск – Празднование Дня российского студенчества в ЮУрГУ (пр. Ленина, 76, главный корпус)

17:00 Челябинск – Чемпионат Челябинской области по русским шашкам (МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам, ул. Свободы, 149)

19:00 Челябинск – Закрытие соревнований фестиваля технического творчества «РобоФест – Челябинская область» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

Челябинск. Другие новости 23.01.20

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