25 января ожидаются следующие события – Челябинск

25.01.2020, суббота

09:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска по гиревому спорту (ЮУрГТК, ул. Гагарина, 7)

09:30 Челябинск – Открытии коворкинг-центра по случаю празднования Дня российского студенчества с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус)

10:00 Челябинск – В рамках «Робофеста-2020» состоятся первенство города Челябинска по автомодельному спорту (трассовые модели) и областные соревнования по судомодельному спорту в закрытых помещениях (Региональный центр технического творчества, ул. Черкасская, 1-а)

10:00 Челябинск – Всероссийский турнир по борьбе дзюдо среди юношей и девушек памяти братьев Александра и Дмитрия Манько (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5)

11:00 Челябинск – Чемпионат Челябинской области по русским шашкам (МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам, ул. Свободы, 149)

13:00 Челябинск – Мастер-шоу перед матчем звезд Студенческой хоккейной лиги (Дворец спорта «Юность», Свердловский проспект, 55)

14:00 Челябинск – Матч звезд Студенческой хоккейной лиги (Дворец спорта «Юность», Свердловский проспект, 51)

14:00 Челябинск – Экологический сбор горожан, обещала быть глава Челябинска Наталья Котова (сквер Андреевского)

17:30 Челябинск – Командный чемпионат Челябинска по фехтованию на саблях и шпагах (ДПШ им. Крупской, Свердловский проспект, 59)

Челябинск. Другие новости 24.01.20

25 января в Челябинске пройдет экологический «Марш горожан» с участием Натальи Котовой. / Челябинские экоактивисты уличили чиновников в отсутствии стратегия развития медицины. / Конституционная реформа как прикрытие: эксперты о рисках для России после утверждения поправок Путина. Читать дальше

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