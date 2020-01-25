26-27 января ожидаются следующие события – Челябинск

26.01.2020, воскресенье

14:00 Челябинск – Исторический квест «Блокада Ленинграда» с участием школьников и студентов (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

14:00 Челябинск – Акции «Блокадный хлеб». Челябинцы получат «хлебную карточку», которую смогут обменять на 125 граммов хлеба – именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время блокады Ленинграда (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция XVI церемонии вручения народной премии «Светлое прошлое» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, 1 этаж, конференц-зал «Золотой»)

18:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения премии «Светлое прошлое» (Челябинский академический театр драмы имени Н.Ю. Орлова, пл. Революции, 6)

27.01.2020, понедельник

10:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00-13:00 Челябинск – Школьникам 7-10-х классов будет показан фильм о блокадном Ленинграде (кинотеатр «Знамя», улица Кирова, 112)

14:00 Челябинск – Волонтеры будут раздавать «Блокадные ленточки» (ул. Кирова, у памятника Добровольцам-танкистам)

14:00 Челябинск – Акция «Блокадный хлеб» (ул. Кирова, у памятника Добровольцам-танкистам)

Челябинск. Другие новости 25.01.20

А мэр постояла в сторонке: челябинцы потребовали кардинальных перемен в экологической сфере (ФОТО, ВИДЕО). / 25 января ожидаются следующие события – Челябинск. / 25 января в Челябинске пройдет экологический «Марш горожан» с участием Натальи Котовой. Читать дальше

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