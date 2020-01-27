российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 января 2020, 02:45 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

28 января ожидаются следующие события – Челябинск

28.01.2020, вторник

  • 11:30 Челябинск – Пресс-конференция «Школьное молоко» и другие актуальные проблемы образования Южного Урала» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Внесение изменений в Конституцию Российской Федерации» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда Челябинской области и работе службы занятости населения (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55а, оф. 1202)

  • 14:00 Челябинск – День открытых дверей для студентов Челябинского радиотехнического техникума, посвященный празднованию Международного дня защиты персональных данных (Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий, БЦ «Ньютон», ул. Труда, 78, 6 этаж)

Челябинск. Другие новости 27.01.20

«Государству нужны солдаты…» Жириновский объяснил увеличение маткапитала. / Мир статуям, война ларькам: челябинцы хотят видеть в подземных переходах арт-объектами. / В Челябинской области сотрудник техслужбы с кувалдой напал на банкомат. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,