28 января ожидаются следующие события – Челябинск

28.01.2020, вторник

11:30 Челябинск – Пресс-конференция «Школьное молоко» и другие актуальные проблемы образования Южного Урала» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Внесение изменений в Конституцию Российской Федерации» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда Челябинской области и работе службы занятости населения (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55а, оф. 1202)

14:00 Челябинск – День открытых дверей для студентов Челябинского радиотехнического техникума, посвященный празднованию Международного дня защиты персональных данных (Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий, БЦ «Ньютон», ул. Труда, 78, 6 этаж)

Челябинск. Другие новости 27.01.20

«Государству нужны солдаты…» Жириновский объяснил увеличение маткапитала. / Мир статуям, война ларькам: челябинцы хотят видеть в подземных переходах арт-объектами. / В Челябинской области сотрудник техслужбы с кувалдой напал на банкомат. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»