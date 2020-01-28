29 января ожидаются следующие события – Челябинск

29.01.2020, среда

12:00 Челябинск – Презентация работы «тревожной кнопки» Росгвардии для обеспечения безопасности сотрудников скорой помощи (подстанция, ул. Котина, 58)

13:30 Челябинск – Пресс-конференция «Существует ли угроза коронавирусной инфекции в Челябинской области?» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Конференция, посвященная 90-летию со дня рождения В.А. Крижановского – хирурга, педагога и ученого, доктора медицинских наук, профессора, создавшего известную в России школу хирургов-эндокринологов. (Городская клиническая больница №1, ул. Воровского, 16, корп. 9, здание истории медицины Челябинска, 2 этаж)

Челябинск. Другие новости 28.01.20

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