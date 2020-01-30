31 января ожидаются следующие события – Челябинск

31.01.2020, пятница

10:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Заседание избирательной комиссии Челябинской области (ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по теме качества водопроводной воды, подаваемой жителям Челябинска и Копейска (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам работы прокуратуры Челябинской области за 2019 год (ул. Елькина, 11, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Торжественное открытие чемпионата и первенства УрФО по ушу (Дворец спорта «Метар-спорт», ул. Черкасская, 1)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция начальника главного управления лесами Челябинской области Сергея Лаврова, посвященная реорганизации в сфере лесного хозяйства Челябинской области и созданию нового казённого учреждения «Управление лесничествами Челябинской области» (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55А, оф. 1202)

18:30 Челябинск – Гала-концерт, посвященный 40-летию детской хоровой школы искусств «Молодость» (органный зал, ул. Кирова, 78)

Челябинск. Другие новости 30.01.20

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