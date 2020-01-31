1-3 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

01.02.2020, суббота

09:00 Челябинск – Чемпионат и первенство УрФО по ушу (ДС «Метар-спорт», ул. Черкасская, 1)

12:00 Челябинск – Творческая встреча «Казачья Слава». Участникам мероприятия покажут, как обращаться с саблей, научат игре в традиционные казачьи игры, организуют спевки и русский пляс, а также познакомят с историей казачьего народа (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

02.02.2020, воскресенье

09:00 Челябинск – Чемпионат и первенство УрФО по ушу (ДС «Метар-спорт», ул. Черкасская, 1)

03.02.2020, понедельник

09:30 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – Заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, 1 корп., конференц-зал)

15:00 Челябинск – Открытие интерактивной площадки в рамках регионального проекта «Онкопатруль»: обучение самообследованию молочных желез на муляжах, симптомам меланомы с помощью информационных стендов. Помимо этого, все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в специальном мобильном комплексе на улице около ТРК (ТРК «Куба», ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж)

16:00 Челябинск – Акция в рамках регионального проекта «Онкопатруль». На мероприятии посетители узнают, какие обследования нужно регулярно проходить, чтобы исключить развитие онкозаболеваний, а также смогут от специалистов ответы на все волнующие их вопросы (ТРК «Куба», ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж)

Челябинск. Другие новости 31.01.20

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