6 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

06.02.2020, четверг
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10:00 Челябинск – Экскурсия на стационарный пост мониторинга атмосферного воздуха и в передвижную лабораторию министерства экологии Челябинской области (сбор участников у здания администрации Челябинска, пл. Революции, 2)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Художник Дамир Муратов в Челябинской арт-резиденции» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
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18:00 Челябинск – Церемония вручения Челябинской городской премии «Признание» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
Челябинск. Другие новости 05.02.20
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