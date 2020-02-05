6 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

06.02.2020, четверг

10:00 Челябинск – Экскурсия на стационарный пост мониторинга атмосферного воздуха и в передвижную лабораторию министерства экологии Челябинской области (сбор участников у здания администрации Челябинска, пл. Революции, 2)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Художник Дамир Муратов в Челябинской арт-резиденции» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

18:00 Челябинск – Церемония вручения Челябинской городской премии «Признание» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)

Челябинск. Другие новости 05.02.20

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