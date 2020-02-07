8-10 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

08.02.2020, суббота

12:00 Челябинск – Акция «Открытая лабораторная-2020», приуроченная ко Дню российской науки (библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Энгельса, 61)

16:00 Челябинск – Лекция «Французская школа живописи XVIII в. Гюбер Робер и Жан-Батист Удри» в рамках выставки «Загадки старых мастеров. Западноевропейское искусство XVI-XХ» (Картинная галерея Музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А)

09.02.2020, воскресенье

11:00-12:45 Челябинск – Экологическая акция «Разделяйка» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Цвиллинга, 64, корп. 1)

10.02.2020, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

18:30 Челябинск – Вернисаж «Интервью с будущим. Челябинск -2040» и конкурс арт-объектов (камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

Челябинск. Другие новости 07.02.20

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