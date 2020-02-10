11 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11.02.2020, вторник

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Евгения Майорова: первые шаги в должности детского омбудсмена» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров проведет совещание, на котором планируют выработать пути решения проблемы с многомиллионными доначислениями налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) щебеночным предприятиям, из-за которых многие компании окажутся на грани закрытия (Законодательное собрание Челябинской области, Кирова, 114)

14:30 Челябинск – Заседание оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ в период эпидемии на территории Челябинской области с рассмотрением вопросов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, конференц-зал)

19:00 Челябинск – Концерт «Песни победы». В исполнении «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano прозвучат советские песни времен Великой Отечественной войны. До начала концерта запланирован пресс-подходи с участием губернатора Алексея Текслера и Народного артиста России Михаила Турецкого (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38, административный вход)

Челябинск. Другие новости 10.02.20

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