12 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

12.02.2020, среда

10:00 Челябинск – Областное аппаратное совещание с главами городов и районов (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ипотечному кредитованию и рынку жилья в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

18:00 Челябинск – Открытие выставки «Русская пикториальная фотография начала XXI века» (государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

Челябинск. Другие новости 11.02.20

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