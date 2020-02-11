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Среда, 12 февраля 2020, 02:54 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

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12 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

12.02.2020, среда

  • 10:00 Челябинск – Областное аппаратное совещание с главами городов и районов (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ипотечному кредитованию и рынку жилья в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 18:00 Челябинск – Открытие выставки «Русская пикториальная фотография начала XXI века» (государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

Челябинск. Другие новости 11.02.20

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