14 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

14.02.2020, пятница

12:00 Челябинск – Открытие в Челябинске первого медиафорума патриотических организаций страны «Пусть знает вся Россия» (гостиница «Виктория», улица Молодогвардейцев, 34, 3 этаж)

12:00 Челябинск – Открытие мини-выставки «Сила и грация»: живопись, скульптура, златоустовская гравюра на стали, каслинское и кусинское художественное литье из запасников музея изобразительных искусств (пл. Революции, 1, художественный салон «Губернаторский»)

12:45 Челябинск – Финиш всероссийского экопробега «На подзарядке!», участники которого на электромобиле «Тесла» доставят использованные батарейки для переработки на предприятие «МегаполисРесурс» (ул. Автодорожная, 13)

14:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» девяти ветеранам Великой Отечественной войны (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

16:30 Челябинск – Лекция «Экстравагантный союз. Карл Брюллов и Юлия Самойлова» (картинная галерея, ул. Труда, 92-А)

16:30 Челябинск – Открытие юбилейной выставки скульптора и графика Андрея Старцева (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, фойе второго этажа Восточной башни)

19:00 Челябинск – Фонд «Родная» проведет благотворительный вечер «Добрые сердца» в пользу больных детей (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

Челябинск. Другие новости 13.02.20

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