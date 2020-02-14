15-17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

15.02.2020, суббота

10:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества», приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Аллея Славы)

15:00 Челябинск – Читка пьесы Егора Черлака «Надо ли гоблину ехать до Дублина» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, зал природы и древней истории)

15:00 Челябинск – Матч чемпионата Суперлиги по волейболу среди женских команд «Динамо-Метар» и «Ленинградка» (дворец спорта «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

17.02.2020, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

18:30 Челябинск – Открытие авторской выставки московской художницы Мари Сокол (галерея современного искусства «ОкNо», ул. Сони Кривой, 79-А)

Челябинск. Другие новости 14.02.20

Пожурили: виновными в скандале с новогодним шоу «Снежная королева» в Челябинске признали двух министров. / На Южном Урале из-за коронавируса отменяют выставки животных и их продажу. / Экс-ректор ЧелГУ обвинила вуз в потере гранта на 18 миллионов рублей. Читать дальше

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