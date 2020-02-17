18 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

18.02.2020, вторник

11:00 Челябинск – Шестое заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Что ждет южноуральцев в рамках борьбы с бедностью в 2020 году?» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Заседание Рабочей группы по взаимодействию ЦИК России с общероссийскими общественными организациями людей с ограниченными возможностями в режиме видеоконференции (избирательная комиссия Челябинской области, ул. Кирова, 114, каб. 237)

13:00 Челябинск – Глава Челябинска Наталья Котова проведет осмотр нового детского сада и школы в микрорайоне Чурилово (первая точка – ул. Конструктора Духова, 25)

14:00 Челябинск – Заседание областного штаба по ОРВИ и гриппу (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

18:00 Челябинск – Церемония вручения региональной премии «Щит и роза – Южный Урал 2020» (Челябинский государственный академический театр драмы им. Наума Орлова, пл. Революции, 6)

Челябинск. Другие новости 17.02.20

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