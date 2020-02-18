19 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

19.02.2020, среда
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09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, каб. 502)
Челябинск. Другие новости 18.02.20
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