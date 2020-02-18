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Среда, 19 февраля 2020, 01:49 мск

Новости Челябинск

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19 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

19.02.2020, среда

  • 09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)

  • 11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, каб. 502)

Челябинск. Другие новости 18.02.20

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