20 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

20.02.2020, четверг

10:00 Челябинск – Губернатор Алексей Текслер проведет заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Семинар-совещание «Агрострахование как инструмент обеспечения финансовой устойчивости аграриев» (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:45 Челябинск – Совещание Федерального агентства лесного хозяйства в Уральском федеральном округе (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

13:30 Челябинск – Презентация школы по адаптивным видам спорта с участием начальника управления по физкультуре и спорту Челябинска Максима Клещевникова (ДК «Восток», ул.Сталеваров, 5А)

17:00 Челябинск – Первое заседание Клуба переводчиков на площадке Центра межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Тема – художественный перевод поэтических текстов (ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

Челябинск. Другие новости 20.02.20

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