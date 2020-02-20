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Пятница, 21 февраля 2020, 02:12 мск

Новости Челябинск

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21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

21.02.2020, пятница

  • 09:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная работе специалистов с новыми диагностическими тест-системами по выявлению РНК коронавируса 2019-nCoV (Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области, ул. Свободы, 147, 2 этаж, актовый зал)

  • 11:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященная Дню защитника Отечества (мемориальный комплекс «Вечный огонь»)

  • 11:15 Челябинск – Официальное открытие отделения психологической помощи для мужчин, находящихся в кризисной ситуации (Кризисный центр, ул. Советская, 36)

Челябинск. Другие новости 20.02.20

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