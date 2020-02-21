22-23 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

22.02.2020, суббота

12:00 Челябинск – День зимних видов спорта в Челябинске, посвященный шестой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи (Ледовый дворец «Уральская молния» им. Л.П. Скобликовой, ул. Труда, 187А)

12:00 Челябинск – Квест ««Тайны мужских портретов»» (Челябинский музей изобразительных искусств, Александровский зал, пл. Революции, 1)

12:00 Челябинск – Соревнования памяти воинов и ветеранов Уральских лыжных батальонов (лыжный комплекс СШОР-5 «Карпов пруд», район поселка Шершни)

15:00 Челябинск – На выставке «Пин-ап» состоится лекция «Мужчина с обложки. История журналов для сильного пола» (Челябинский музей изобразительных искусств, Александровский зал, пл. Революции, 1)

16:00 Челябинск – Лекция «История русского фарфора. Возникновение и развитие» (Челябинский музей изобразительных искусств, Александровский зал, пл. Революции, 1)

23.02.2020, воскресенье

11:00 Челябинск – Четырехэтапные эстафеты на соревнованиях памяти воинов и ветеранов Уральских лыжных батальонов (лыжный комплекс СШОР-5 «Карпов пруд», район поселка Шершни)

15:00 Челябинск – 15 часов Пресс-конференция, посвященная региональной премьере фильма «Счастье в конверте» (КРК «Мегаполис», пр. Свердловский, 51А)

17:30 Челябинск – Первый показ картины «Счастье в конверте» в Челябинске (КРК «Мегаполис», пр. Свердловский, 51А)

19:00 Челябинск – Концерт композитора-неоклассика и пианиста, лауреата многочисленных международных конкурсов и фестивалей Федора Бирючева (Челябинский музей изобразительных искусств, Александровский зал, пл. Революции, 1)

19:00 Челябинск – Творческий вечер Заслуженного художника РСФСР, скульптора Виталия Зайкова (Челябинский музей изобразительных искусств, Александровский зал, пл. Революции, 1)

Челябинск. Другие новости 21.02.20

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