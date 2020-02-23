24-25 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

24.02.2020, понедельник

12:30 Челябинск – Показ инклюзивной постановки «Летать может каждый» по мотивам произведения Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

25.02.2020, вторник

10:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием главы Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:30 Челябинск – Торжественное открытие Дня рождения «Точки кипения Челябинск» (ул. Молодогвардейцев, 31, каб. 1)

13:00 Челябинск – Панельная дискуссия «Развитие технологического предпринимательства в Челябинской области» в рамках Дня рождения «Точки кипения Челябинск» (ул. Молодогвардейцев, 31, каб. 1)

15:30 Челябинск – Стендап «Умные города в Челябинской области» в рамках Дня рождения «Точки кипения Челябинск» (ул. Молодогвардейцев, 31, конференц-зал №1)

15:30 Челябинск – Клуб инвесторов в рамках Дня рождения «Точки кипения Челябинск» (ул. Молодогвардейцев, 31, 4 этаж)

16:30 Челябинск – Лекция «О современном поколении и образовании в сфере IT» в рамках Дня рождения «Точки кипения Челябинск» (ул. Молодогвардейцев, 31, конференц-зал №1)

16:30 Челябинск – Лекция «Основы информационной безопасности» в рамках Дня рождения «Точки кипения Челябинск» (ул. Молодогвардейцев, 31, конференц-зал №2)

17:30 Челябинск – Кинофестиваль «Взрослеем вместе» в рамках Дня рождения «Точки кипения Челябинск» (ул. Молодогвардейцев, 31, конференц-зал №1)

17:30 Челябинск – Лекция «Истории успеха челябинских ИТ-компаний» в рамках Дня рождения «Точки кипения Челябинск» (ул. Молодогвардейцев, 31, конференц-зал №2)

18:30 Челябинск – Открытый урок по ТРИЗ в рамках Дня рождения «Точки кипения Челябинск» (ул. Молодогвардейцев, 31, конференц-зал №1)

18:30 Челябинск – Менторская сессия, на которой участники технологического акселератора в неформальной обстановке представят экспертам свои проекты и получат обратную связь по ним (ул. Молодогвардейцев, 31, конференц-зал №2)

Челябинск. Другие новости 23.02.20

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