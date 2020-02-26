27 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

27.02.2020, четверг

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества (Музей искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

11:00 Челябинск – Расширенное заседание коллегии министерства по физической культуре и спорту Челябинской области (конференц-зал УралГУФК, ул. Орджоникидзе, 1)

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретится с членами правления Челябинской региональной общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей» (здание правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 26.02.20

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