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Пятница, 28 февраля 2020, 02:00 мск

Новости Челябинск

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28 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

28.02.2020, пятница

  • 10:00 Челябинск – Фестиваль «ОПОРАФЕСТ» – День малого предпринимательства Челябинской области» (отель «Radisson Blu», ул. Труда, 179)

  • 10:00 Челябинск – Открытие научно-практической конференции «Врач: Право на защиту» (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А, 2 этаж, зал «Магнат»)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция по теме употребления никотиносодержащих смесей среди детей и подростков (пресс-центра «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Совместный прием граждан членом Совета Федерации ФС РФ Маргаритой Павловой и уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой (ул. Цвиллинга, 31)

  • 13:00 Челябинск – Открытие двух крупных всероссийских стартов по современному пятиборью – Всероссийские соревнования и первенство России, в которых примут участие более 300 спортсменов (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

  • 13:15 Челябинск – Открытый урок в гимназии №96, посвященный Всемирному дню первой медицинской помощи (ул. Мира, 46)

  • 14:00 Челябинск – Презентация уникальных архивных фотографий и кадров кинохроники военного времени (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал)

  • 14:00 Челябинск – Торжественное открытие музея истории Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, посвященное 80-летнему юбилею учреждения (Свердловский пр., 59)

Челябинск. Другие новости 27.02.20

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