29 февраля – ожидаются следующие события – Челябинск

29.02.2020, суббота

10:00 Челябинск – Турнир по хоккею в валенках на кубок Федерации профсоюзов Челябинской области в рамках II Спортивного фестиваля «Профсоюзы на льду» (Ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187А)

11:00 Челябинск – Начнут работу развлекательные площадки в рамках II Спортивного фестиваля «Профсоюзы на льду» (Ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187А)

12:00 Челябинск – Торжественное открытие II Спортивного фестиваля «Профсоюзы на льду» (Ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187А)

12:00 Челябинск – Народное гуляние «Широкая Масленица» на площадке возле Ледовой арены «Трактор» им. В.К. Белоусова (ул. 250-летия Челябинска, 38)

12:00 Челябинск – Празднование Масленицы (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко)

14:00 Челябинск – Открытие школы экологии (ЧелГУ, учебный корпус №5, ул. Василевского, 75)

14:00 Челябинск – Празднование Масленицы вместе с волейбольным клубом «Динамо-Метар» (ул. 60-летия Октября, 11)

15:00 Челябинск – Подведение итогов соревнований и награждение победителей II Спортивного фестиваля «Профсоюзы на льду» (Ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187А)

15:00 Челябинск – Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин встретится с челябинскими журналистами и блогерами в развлекательном комплексе «Галактика развлечений» (Комсомольский пр., 16)

Челябинск. Другие новости 28.02.20

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