1 – 2 марта ожидаются следующие события – Челябинск

01.03.2020, воскресенье

11:00 Челябинск – Дипломатический диктант «ШОС и БРИКС: история и современность» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Занятия воскресного университета в Челябинском государственном университете. Открытую лекцию прочитает преподаватель математического факультета, кандидат физико-математических наук Михаил Лепчинский. Тема – сложные вычисления (ул. Бр. Кашириных, 129, ауд. А-17)

12:00 Челябинск – Празднование Масленицы в горсаду им. А.С. Пушкина (ул. Орджоникидзе, 58А)

12:00 Челябинск – Масленичные гуляния в парке им. Ю.А. Гагарина

12:00 Челябинск – Празднование Масленицы в Саду Победы (ул. Героев Танкограда, 79)

13:20 Челябинск – Финал олимпиады для школьников 8-11 классов по программированию «Технокубок» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 87, кор. №3А, ауд. 265)

14:00 Челябинск – Финалисты шестого сезона «Танцы» проведут в Челябинске мастер-класс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья (Дворец учащийся молодежи «Смена», ул. Горького, 38)

13:45 Челябинск – Новогодний прием талантливых детей с участием губернатора Алексея Текслера (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

15:00 Челябинск – Открытый чемпионат и первенство Челябинска по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги (СК «Динамо», ул. Коммуны, 98/1)

02.03.2020, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 29.02.20

29 февраля – ожидаются следующие события – Челябинск. / Коронавирус покусился на мужскую моду. / Во время концерта Тани Булановой подрались солидные дамы (ВИДЕО). Читать дальше

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