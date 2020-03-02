3 марта ожидаются следующие события – Челябинск

03.03.2020, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в Челябинской области (министерство здравоохранения, ул. Кирова, 165, 3 этаж, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Культурная программа к 75-летию Великой Победы» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:30 Челябинск – Совещание «Текущее состояние и развитие жилищного строительства в Челябинской области» и посещение нового детского сада в микрорайоне «Академ-Риверсайд» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (отъезд от правительства области, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – В областном перинатальном центре состоится открытие кабинета ЗАГС, а также знакомство с «Зиной» – современным роботизированным манекеном и ее сыном, которые являются частью единственного в Челябинской области суперсовременного симуляционного тренингового центра. (ул. Воровского, 70, стр. 12)

14:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное вручению медалей ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Великой Победы (Социальный дом ветеранов, ул. Художника Русакова, 4)

18:00 Челябинск – Встреча президента Центра проблем аутизма, члена общественного совета при министерстве здравоохранения РФ, члена экспертного совета по организации образования лиц с РАС при министерстве образования РФ Екатерины Мень с родителями детей-инвалидов (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30, актовый зал)

Челябинск. Другие новости 03.03.20

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