5 марта ожидаются следующие события – Челябинск

05.03.2020, четверг

10:00 Челябинск – Вебинар с Екатериной Мень, экспертом министерства просвещения РФ, первым человеком в России, запустившим практику системной инклюзии на площадке государственных учреждений образования (РЦОКИО, ул. Комсомольская, 20А)

13:00 Челябинск – Первая встреча регионального оргкомитета «Волонтеров Конституции» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

13:00 Челябинск – Конференция регионального отделения Общероссийской «Ассамблеи женщин-руководителей» (гранд-отель «Видгоф», конференц-зал «Консул»)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция «Зачем в Челябинск приедет инклюзивный наблюдатель?» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Пресс-конференция по итогам выступления в регулярном чемпионате КХЛ 2019/20 ХК «Трактор» с участием первого заместителя генерального директора клуба Евгения Иванова и главного тренера команды Владимира Юрзинова (ЛА «Трактор»)

17:00 Челябинск – В рамках фестиваля «Дни дизайна в Публичке» состоится «Челябинск: новый город». Public-talk с главным архитектором города Павлом Крутолаповым (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

17:00 Челябинск – Открытие выставки «Великий Миша. Живопись и графика М. Брусиловского из собрания Е. Ройзмана» культового уральского художника Миши Брусиловского (Музей изобразительных искусств, Александровский зал, пл. Революции, 1)

Челябинск. Другие новости 04.03.20

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