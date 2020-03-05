6 марта ожидаются следующие события – Челябинск

06.03.2020, пятница

09:00 Челябинск – Чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по эстетической гимнастике (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

09:30 Челябинск – Выезд сенатора Маргариты Павловой в образовательную организацию (по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о контроле организации школьного питания), где пройдет круглый стол по проблемам организации школьного питания с участием директоров школ, представителей комбинатов школьного питания, родителей, управления Роспотребнадзора (МАОУ «Образовательный центр №4», ул. 250-летия Челябинска, 46)

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет заседание инвестиционного совета (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия чемпионата и первенства Уральского Федерального округа по эстетической гимнастике (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

Челябинск. Другие новости 05.03.20

В Челябинске уничтожили очередной арт-объект. / Самый масштабный кризис за 25 лет: ограничения из-за коронавируса «топят» туристическую отрасль. / Мэрия Челябинска заказала техэкспертизу одной из станций метро – результат известен заранее. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»