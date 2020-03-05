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Пятница, 6 марта 2020, 01:46 мск

Новости Челябинск

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6 марта ожидаются следующие события – Челябинск

06.03.2020, пятница

  • 09:00 Челябинск – Чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по эстетической гимнастике (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

  • 09:30 Челябинск – Выезд сенатора Маргариты Павловой в образовательную организацию (по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о контроле организации школьного питания), где пройдет круглый стол по проблемам организации школьного питания с участием директоров школ, представителей комбинатов школьного питания, родителей, управления Роспотребнадзора (МАОУ «Образовательный центр №4», ул. 250-летия Челябинска, 46)

  • 11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет заседание инвестиционного совета (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 12:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия чемпионата и первенства Уральского Федерального округа по эстетической гимнастике (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

Челябинск. Другие новости 05.03.20

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