7 марта ожидаются следующие события – Челябинск

07.03.2020, суббота

09:00 Челябинск – Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по эстетической гимнастике (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

09:00 Челябинск – II Кубок Губернатора Челябинской области по тхэквондо (учебно-спортивный комплекс УралГУФК «Легкоатлетический манеж», ул. Энгельса, 22)

10:00 Челябинск – Торжественное открытие фестиваля адаптивных единоборств (Дворец спорта «Надежда», ул. Марченко, 28)

11:00 Челябинск – Премьера спектакля для самых маленьких «Лесные сказки» (Государственный молодежный театр, ул. Кирова, 116)

13:00 Челябинск – Торжественное открытие II Кубка Губернатора Челябинской области по тхэквондо (учебно-спортивный комплекс УралГУФК «Легкоатлетический манеж», ул. Энгельса, 22)

13:00 Челябинск – Премьера спектакля для самых маленьких «Лесные сказки» (Государственный молодежный театр, ул. Кирова, 116)

13:00 Челябинск – Матч всех Звезд «Трактора» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

15:00 Челябинск – Концерт «Cherchez la femme» от клуба французской песни «Café Chantant» (картинная галерея, ул. Труда, 92А)

16:00 Челябинск – Лекция «Фарфор изящный на столе» искусствоведа Галины Медведевой (картинная галерея, ул. Труда, 92А)

Челябинск. Другие новости 06.03.20

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