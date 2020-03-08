9-10 марта ожидаются следующие события – Челябинск

09.03.2020, понедельник

14:00 Челябинск – Центральная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает на встречу с кинологами «Дама с собачкой» (ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, Коралловый зал библиотеки)

17:00 Челябинск – Кастинг актеров в будущие инклюзивные спектакли. Премьера состоится на фестивале инклюзивного театра «Мечтай!» в мае 2020 года (клуб «Наше место», Свердловский пр., 84Б, оф. 320)

10.03.2020, вторник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием Натальи Котовой (пл. Революции, 2, пятый этаж)

10:00 Челябинск – День открытых дверей Объединенного государственного архива Челябинской области, акция «Пополни Историю»: в течение дня архив будет принимать на государственное хранение материалы из семейных архивов – письма с фронта и на фронт, воспоминания, дневники, записные книжки, фотографии, вещи времен Великой Отечественной войны (Свердловский пр., 30А)

14:00 Челябинск – Премьерный показ документального фильма «Старец из каслинской глубинки», посвященного судьбе архимандрита Серафима (Урбановского), дворянина, подвергавшегося репрессиям, участника Великой Отечественной войны, настоятеля Вознесенского храма в городе Касли с 1973 по 1992 год (ЧОУНБ, Челябинск, просп. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Творческая встреча с участниками Автопробега двух фестивалей «Карелия-Урал» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60)

Челябинск. Другие новости 08.03.20

«Гений чистой красоты»: не Пушкин и не Керн. Авторская колонка Веры Владимировой. / 7 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Обойдемся без витаминов: в челябинских школах решили не выполнять рекомендации Роспотребнадзора по бесплатному молоку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»