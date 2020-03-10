11 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11.03.2020, среда

10:00 Челябинск – Областное совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Открытие форума «Умный город» (отель Radisson Blue, ул. Труда, 179, 1 этаж, зал Galaxy)

11:00 Челябинск – Старт работ в рамках второго этапа проекта «Чистое небо» на Урале (ул. Труда 92А, участок моста возле концертного зала им. Прокофьева)

11:30 Челябинск – Пресс-подход по итогам открытия форума «Умный город» (отель Radisson Blue, ул. Труда, 179, 1 этаж, зал Galaxy)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная конкурсу «Лучшая управляющая компания Челябинской области» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Вручение свидетельств на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения молодым семьям с участием главы города Натальи Котовой (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 10.03.20

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