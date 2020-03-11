12 марта ожидаются следующие события – Челябинск

12.03.2020, четверг

09:30 Челябинск – Открытие выставки-форума ЖКХ (Южно-Уральский государственный технический колледж, ул. Горького, 15, главный корпус)

09:30 Челябинск – Министерство образования и науки Челябинской области приглашает журналистов на «молочную перемену» в школу-интернат №4. Родители смогут попробовать молоко, которое выдают детям по программе «Школьное молоко» (ул. Худякова, 22)

10:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, 5 этаж, зал заседаний)

10:00 Челябинск – Отборочный этап для команд, представляющих Южный Урал на всероссийском чемпионате профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России» (ЮУрГТК, ул. Грибоедова, 49, учебно-производственные мастерские)

10:30 Челябинск – Форум «Городская среда Челябинской области» с участием глав городов и районов области (ЮУрГУ, пр.т Ленина,76В, корпус «Сигма»)

10:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная учреждению челябинского регионального отделения Всемирного русского народного собора (Челябинское епархиальное управление, ул. Кыштымская, 34, актовый зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по текущей ситуации с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией в Челябинской области (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, 3 этаж)

15:30 Челябинск – «Классную встречу» для активистов Российского движения школьников из Челябинска с участием телеведущего программы «ВЕСТИ» федерального телеканала «Россия-1» Дениса Полунчукова (школа №107, пр. Ленина, 7)

Челябинск. Другие новости 12.03.20

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