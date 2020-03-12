13 марта ожидаются следующие события – Челябинск

13.03.2020, пятница

09:00 Челябинск – Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов посетит горбольницу №6, ОАО «Челябинский цинковый завод» и АО «Втор-Ком»

10:00 Челябинск – Открытие конференции «Нацпроекты. Госзакупки» («Территория Бизнеса», ул. Российская, 110, корп. 1, 1 этаж)

14:00 Челябинск – Расширенное совещание «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе: актуальные проблемы и их решение» (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

17:00 Челябинск – Пресс-подход к полпреду президента России в УрФО Николаю Цуканову и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру (ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 13.03.20

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