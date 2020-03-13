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Суббота, 14 марта 2020, 01:56 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

14-16 марта ожидаются следующие события – Челябинск

14.03.2020, суббота

  • 09:00-20:00 Челябинск – Хакатон Олимпиады НТИ: робототехника (детский технопарк «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50)

  • 09:30 Челябинск – Открытие 30-х региональных соревнований участников международной программы развития творческого мышления и командной сплоченности «Одиссея Разума» (ЮУрГУ, актовый зал)

  • 17:30 Челябинск – Стартинейджер в рамках «Одиссеи Разума» (ДПШ им. Н. К. Крупской, Свердловский пр., 59)

15.03.2020, воскресенье

  • 11:00 Челябинск – Праздничная программа, посвященная 30-летию «Одиссеи разума» в России (ЮУрГУ, актовый зал)

  • 17:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия областного конкурса молодых учителей «Педагогический дебют-2020» (Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, ул. Ворошилова, 2)

16.03.2020, понедельник

  • 10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 13.03.20

«Люди ждут перемен»: в Челябинске состоялось заседание Совета по экологической политике УрФО (ФОТО). / Роспотребнадзор: 40 процентов заболеваемости населения связано с неблагоприятной экологической обстановкой. / Как считать будем? Чиновники обсудили, как сделать воздух уральских городов чистым. Читать дальше

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