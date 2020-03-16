17 марта ожидаются следующие события – Челябинск

17.03.2020, вторник

12:00 Челябинск – Пресс-конференция руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой «Итоги государственного контроля соблюдения рекламного законодательства в 2019 году» (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина 55А, офис 1202)

13:00 Челябинск – Брифинг, посвященный старту кадрового конкурса на замещение должностей в учреждениях социальной сферы Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

13:15 Челябинск – Секция Всероссийского научно-практического форума «Современный ребенок – современный педагог – современный родитель» (ЧелГУ, первый корпус)

14:00 Челябинск – Заседание муниципального проектного комитета города «О ходе реализации национальных проектов в городе Челябинске» с участием главы города Натальи Котовой (мэрия Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 16.03.20

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