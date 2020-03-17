18 марта ожидаются следующие события – Челябинск

18.03.2020, среда
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, каб. 502)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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14:00 Челябинск – Круглый стол «Проблемы браконьерства в Челябинской области» (региональный штаб ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)
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14:00 Челябинск – Круглый стол «Профилактика кредитной задолженности и банкротства в современной социально-экономической обстановке» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)
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18:00 Челябинск – Встреча участников конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт и министром образования и науки Челябинской области Александром Кузнецовым (ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей», ул. Ворошилова, 2)
Челябинск. Другие новости 18.03.20
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