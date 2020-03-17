18 марта ожидаются следующие события – Челябинск

18.03.2020, среда

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, каб. 502)

13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Проблемы браконьерства в Челябинской области» (региональный штаб ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Профилактика кредитной задолженности и банкротства в современной социально-экономической обстановке» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

18:00 Челябинск – Встреча участников конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт и министром образования и науки Челябинской области Александром Кузнецовым (ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей», ул. Ворошилова, 2)

Челябинск. Другие новости 18.03.20

Надвигается какая-то беда: три возможных сценария развития событий в России на ближайший месяц. / Путин подписал указ о всероссийском голосовании. / Переборщили? В России меняется «угол освещения» ситуации с коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»