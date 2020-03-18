19 марта ожидаются следующие события – Челябинск

19.03.2020, четверг

10:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области с участием губернатора Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная грядущему паводку и качеству воды на территории Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 эт.)

18:00 Челябинск – Презентация нового олимпийского танцевального вида спорта – брейк-данс – в Челябинске (ЛК им. Е. Елесиной, пр. Ленина 84)

Челябинск. Другие новости 18.03.20

Все есть, но ничего не продают: вслед за масками и дезинфицирующими средствами на Урале исчезает марля. / Биржевой курс доллара взлетел выше 80 рублей. / В Челябинской области не хватает оборудования для лечения тяжелых случаев коронавируса. Читать дальше

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