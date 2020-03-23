24 марта ожидаются следующие события – Челябинск

24.03.2020, вторник

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная грядущему сезону клещевой активности (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная противостоянию челябинских киоскеров и городских властей (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Организация работы образовательных учреждений на период режима повышенной готовности из-за угрозы новой коронавирусной инфекции» (администрация Челябинска, пл. Революции, 4, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 23.03.20

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