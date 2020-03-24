25 марта ожидаются следующие события – Челябинск

25.03.2020, среда

11:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием представителей Челябинского РО Фонда социального страхования РФ, посвященная переходу с 1 января 2021 года на механизм прямых выплат пособий (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ситуации в туристическом бизнесе и сфере отдыха (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

16:00 Челябинск – Награждение лауреатов премии «Золотая лира» (мэрия Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 25.03.20

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