8-9 марта ожидаются следующие события – Челябинск

09:00 Челябинск – Пресс-тур в ГКБ №11 Челябинска и районную больницу села Долгодеревенское для освещения темы специальных социальных выплат медицинским работникам (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)