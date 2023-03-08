8-9 марта ожидаются следующие события – Челябинск

08.03.2023, среда
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11:00 Челябинск – Лыжный марафон «Золотая гора» (трасса в лесном массиве за перекрестком улиц Академика Макеева и Героя России Родионова)
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11:00 Челябинск – Познавательное путешествие «По разноцветному морю книг Святослава Сахарнова» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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12:00, 14:00, 16:00 Челябинск – Экскурсии по выставке «Каменный цветок» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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13:00, 15:00, 17:00 Челябинск – Экскурсии по выставке «Каменный цветок» с мастер-классом (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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14:00 Челябинск – «Классный» поединок «Девчонки или мальчишки?» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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14:00, 16:00 Челябинск – Экскурсии по выставке «Белая сказка» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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15:00 Челябинск – Литературный час «Книжное дефиле Снегурочек» (детская библиотека №3, ул. Артиллерийская, 106)
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16:00 Челябинск – Кружок «Мастерилка» (детская библиотека №19, ул. Зальцмана, 40)
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16:00 Челябинск – Клуб настольных игр «Лидер» (детская библиотека №19, ул. Зальцмана, 40)
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16:30 Челябинск – Кружок «Песочные сказки»: творческое занятие «Кто сказал: «Мяу?» по мотивам сказки В. Сутеева (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23а)
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19:15 Челябинск – На Челябинской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку в честь Международного женского дня – цветочные композиции и надпись «8 Марта» (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)
09.03.2023, четверг
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09:00 Челябинск – Пресс-тур в ГКБ №11 Челябинска и районную больницу села Долгодеревенское для освещения темы специальных социальных выплат медицинским работникам (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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