14 марта ожидаются следующие события – Челябинск

14.03.2023, вторник

10:00 Челябинск – Книжная выставка-ярмарка, организованная Челябинской епархией (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, зал №4)

10:00 Челябинск – IV научно-практическая конференция PMMIS (Post-massmedia in the modern informational society) «Медиатекст в новой технологической среде: достижения и проблемы» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, корп. 1)

11:00 Челябинск – Визит министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой в горбольницу №9, где завершился капитальный ремонт второго этажа поликлиники (ул. 5-я Электровозная, 5, корп. 1, поликлиника)

12:00 Челябинск – Пленарное заседание конференции «Православие в книжной культуре Южного Урала» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Просмотр документального фильма «Антропология спорта» и встреча с его режиссером Сергеем Головецким (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корп., актовый зал)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Русский костюм от-кутюр», посвященной 25-летию со дня основания Театра моды русского костюма (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

14:30 Челябинск – Встреча директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Ильи Разбаша и начальника управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Марины Дымовой со студентами вузов (ЮУГАУ, пр. Ленина, 75, актовый зал)

15:00 Челябинск – Встреча с руководителем Миссионерского отдела Ставропольской епархии иереем Антонием Скрынниковым (Челябинское епархиальное управление, ул. Кыштымская, 34, конференц-зал)

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