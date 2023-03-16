16 марта ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 – 18:00 Челябинск – Прием и консультации без очереди для членов семей мобилизованных граждан, а также лиц, принимающих участие в специальной военной операции (все отделы и отделения судебных приставов, а также аппарат ГУФССП России по Челябинской области, ул. Барбюса, 136в)