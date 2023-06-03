3-5 июня ожидаются следующие события – Челябинск

03.06.2023, суббота
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09:00 Челябинск – Торжественная встреча мощей святого великомученика Георгия Победоносца, их внос в храм и начало Божественной литургии. Торжественную встречу святыни возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий (Свято-Симеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32) (Движение автотранспорта будет ограничено с 7:00 до 20:00)
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10:00 Челябинск – Начало фестиваля мороженого «ЕдиноРожок» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
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10:00 Челябинск – Проект «ЕГЭ VS спокойствие»: старший преподаватель ЧелГУ Анна Корнеева расскажет что такое ресурсы и откуда их черпать (ЧелГУ, ул. Бр.Кашириных, 129, первый корпус, ауд. А-12)
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10:00 Челябинск – Открытие новой точки «Вещеворота» (ул. Кирова, 84)
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10:00 Челябинск – Соревнования по картингу, стрельбе из винтовки и преодолению веревочной трассы, организованные в поддержку проекта «Дорога жизни» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, картинговая трасса)
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11:30 Челябинск – Прогулка с танцевальной программой «Пушкинский пикник» (сбор у фонтана у театра oперы и балета им. М.И. Глинки, Кировка)
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12:00 Челябинск – Кубок города Челябинска RCC Extreme и конкурс граффити среди молодых художников (площадь у ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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12:00 Челябинск – Игровая программа для детей (Экопарк Курчатовского района, парк качелей)
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14:00 Челябинск – Праздник «Мир для детей» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, главная сцена)
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22:00 Челябинск – «Кинолето в Парке Гагарина»: демонстрация фильма «Каникулы строгого режима» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
04.06.2023, воскресенье
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08:00 Челябинск – Старт Седьмого Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» (площадь у ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38) (Движение автотранспорта будет ограничено с 6:00 до 15:00)
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12:00 Челябинск – XX Городской детский праздник читательских удовольствий «Детское чтение на все настроения!» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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16:00 Челябинск – Проект «Открытая площадка старинных танцев»: занятие для всех желающих присоединиться к коллективу «Гаттака», посвященное танцам второй половины XIX века (Музей истории Южного Урала, ул.Труда, 100, летняя эстрада)
05.06.2023, понедельник
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12:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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14:00 Челябинск – Торжественный прием лучших аспирантов вузов «Научный тандем» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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15:00 Челябинск – Экскурсия для представителей СМИ по обновленной экспозиции музея старейшей аптеки Южного Урала, подготовленной к 120-летнему юбилею учреждения (ул. Кирова, 141)
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