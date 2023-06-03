3-5 июня ожидаются следующие события – Челябинск

09:00 Челябинск – Торжественная встреча мощей святого великомученика Георгия Победоносца, их внос в храм и начало Божественной литургии. Торжественную встречу святыни возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий (Свято-Симеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32) (Движение автотранспорта будет ограничено с 7:00 до 20:00)