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Новости компаний

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Публикации за 17.03.17

ФСК «Лидер» открыла продажи в ЖК «Новогиреевский» в Балашихе

ФСК «Лидер» открыла продажи в ЖК «Новогиреевский» в Балашихе

Два дома, в которых стартовали продажи, начинала строить компания «Ви м Пи Инвест», но в 2012 году фирма обанкротилась. Достройкой ЖК занялась ФСК «Лидер».

Как сообщили в офисе продаж нового застройщика, самая бюджетная квартира в комплексе сегодня стоит около 2,426 млн рублей. Вариантов для приобретения масса: от классических студий, «однушек», «двушек» и «трешек», до четырехкомнатных квартир европланировки и двухуровневых резиденций, причем как «под ключ», так и свободной планировки.

Сам комплекс состоит из двух высоток в 11-19 этажей и возводится в подмосковной Балашихе, в двух километрах от МКАД. Оба этих дома, а также два соседних, начинала строить «Ви м Пи Инвест», но завершить не смогла – фирму признали банкротом в 2012 году. За достройку всех четырех объектов взялась ФСК «Лидер». Первые два дома уже сданы и входят в состав ЖК «Новое Измайлово». Вторые два дома, которые были объединены в ЖК «Новогиреевский», планируется ввести в конце 2018 года.

По данным столичного портала о первичной недвижимости Novostroy.ru, является «крупным застройщиком с положительной репутацией и безупречной динамикой развития», компании присвоен рейтинг «А+». В портфеле ФСК «Лидер» – более 20 объектов в столичном регионе, как строящихся, так и уже введенных в эксплуатацию.

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