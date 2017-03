ФСК «Лидер» открыла продажи в ЖК «Новогиреевский» в Балашихе

26.05.14 Приложение Hot or Not обзавелось версией для Windows Phone / Мобильное приложение сервиса онлайн–знакомств Hot or Not, которым пользуются миллионы обладателей смартфонов на iOS и Android, теперь стало доступно и пользователям гаджетов с операционной системой Windows Phone...