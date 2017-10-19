«Авиакон Цитотранс» ставит на Ил-76

Частная авиакомпания «Авиакон Цитотранс» вышла на рынок грузовых авиаперевозок с самолетами Ил-76 в 1995 г. Спустя два десятилетия один из немногих коммерческих операторов рамповых самолетов этого типа в России не собирается изменять своему основному кредо – чартерным авиаперевозкам в интересах спецзаказчиков.

За последнюю пятилетку, с 2012 по 2017 г., объем грузоперевозок «Авиакон Цитотранса» то рос, то падал. Объемы стали медленно восстанавливаться только в 2014 г., а по итогам первого полугодия 2015 г. он вырос на 30% к аналогичному периоду прошлого года.

«При этом надо иметь в виду, что грузооборот и тонно-километры только косвенно и опосредованно характеризуют динамику нашей хозяйственной деятельности, – подчеркивает Евгений Рожков. – Мы продаем чартерные рейсы, которые оплачены независимо от того, полностью или частично используется провозная емкость грузовой кабины. У нас нет тарифа за килограмм перевозимого груза».

По мнению коммерческого директора «Авиакон Цитотранса», сравнивать грузооборот регулярных перевозчиков и чартерных зачастую просто бессмысленно: стоимость перевозки одного Ми-8 на самолете Ил-76 практически ничем не отличается от перевозки двух таких вертолетов по тому же маршруту.

«Объем перевозимых нами грузов не связан с выручкой так, как в регулярных грузоперевозках, где ставка фрахта так или иначе рассчитывается на килограмм или объем перевозимого груза, – рассказал Рожков. – У нас нет постоянных маршрутов. Со стороны движение нашего самолета по карте от одного аэропорта загрузки к другому выглядит хаотичным и непредсказуемым».

В екатеринбургской авиакомпании говорят, что если, например, в прошлом году «Авиакон Цитотранс» четыре раза перевозила вертолеты из России в Хартум, а в этом только два (из которых один – в обратном направлении), то это никак не характеризует динамику грузооборота между Россией и Суданом.

«Просто в прошлом году российские вертолетные компании четыре раза заказывали перевозку своих машин под программы ООН в Судане, в этом году вернули два вертолета в Россию, а остальные переместили в Монровию, поскольку в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке решили укрепить свою миротворческую миссию в Либерии, перебросив туда другие два вертолета из Судана», – поясняет Евгений Рожков.

Такие конкретные разовые заказы могут поступать в авиакомпанию в разное время от разных клиентов. Задача специалистов «Авиакон Цитотранса» – уложить их в эффективную цепочку последовательных рейсов.

«В цене рейса основной для нас является стоимость продаваемого летного времени, – говорит Рожков. – Как бизнес мы работаем тем лучше, чем дороже продаем свое летное время и чем больше летаем. В силу разных причин в этот раз рейс в Байконур или Плесецк с 10 т спутникового оборудования может оказаться для нас гораздо более выгодным, чем перевозка 40 т продуктов питания из Ярославля в Норильск. А в другой раз – наоборот».

Бизнес-модель чартерной грузовой авиакомпании принципиально иная, чем у регулярного перевозчика. Она не может «оседлать» регулярный поток грузов на каком-то одном направлении и зарабатывает свою маржу за счет соединения разовых рейсов от разных заказчиков в одну цепь.

«В нашем чартерном тетрисе мы занимаемся тем, что, к примеру, состыковываем рейс с авиационными запчастями в Комсомольск-на-Амуре со срочной гуманитарной помощью из Китая в Непал, пострадавший от разрушительного землетрясения в апреле этого года, – приводит примеры коммерческий директор «Авиакон Цитотранса». – Затем перелетаем в соседнюю Бангладеш, чтобы забрать вертолет местных военных, которые запланировали в это же время заменить две своих машины в составе авиационного отряда миротворцев в Южном Судане. Потом, к примеру, с вертолетом «Нижневартовскавиа» возвращаемся из соседней Уганды обратно в Раменское и снова оказываемся в московском авиаузле, с которого эта цепочка рейсов началась. И так далее на новый круг. Везде – разные заказчики, везде – разные бюджеты на перевозку».

В этих условиях задача у авиакомпании «Авиакон Цитотранс» одна: оптимизировать маршрутную цепочку таким образом, чтобы через стыковки разных рейсов увеличить общую маржу и сократить непроизводительный налет между рейсами.

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