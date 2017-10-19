История компании ОАО АК «Авиакон Цитотранс»

Первый международный грузовой рейс был выполнен 25 июня 1995 г. в Объединенные Арабские Эмираты. Первоначальный парк воздушных судов составляли самолеты Ил-62, Ил-76, ТУ-154 и создавалась компания в качестве перевозчика, обслуживающего поток туристов и коммерческих грузов из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Финансовый кризис 1998 года, больно ударивший по всей гражданской авиации России, кардинально поменял ситуацию в воздушных перевозках, и чтобы выстоять в изменившихся условиях авиакомпании пришлось найти свое новое место на рынке. Именно тогда руководством принято решение о построении чартерной грузовой авиакомпании-эксперта на нишевом рынке перевозок с использованием рамповых грузовых самолетов.

К этому подталкивала и простая логика – основу парка воздушных судов компании уже составляли не имеющие конкурентов в своем классе машины: Ил-76, транспортный самолет грузоподъемностью 45 тонн и объемом грузовой кабины 180 кубометров. Воздушное судно оснащено бортовыми кранами (тельферами) и для его обслуживания не требуется специального наземного погрузочно-разгрузочного оборудования. Ил-76 способен осуществлять посадки на короткие грунтовые взлетно-посадочные полосы. Все это делает его незаменимым транспортным средством для перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов, а также делает возможной доставку в аэропорты со слаборазвитой инфраструктурой.

После размещения в 2001 году, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, на территории Афганистана международных сил по поддержанию безопасности, резко вырос спрос на чартерные грузовые перевозки с использованием этих типов воздушных судов со стороны европейских и американских заказчиков.

29 сентября 2001 г. авиакомпания выполнила первый рейс с гуманитарной помощью в Пакистан для афганских беженцев, а в ноябре того же года летчики «Авиакона» уже были в числе первых среди гражданских операторов, кто выполнил полет на военную базу Баграм недалеко от Кабула. В том же году Министерство транспорта РФ включило АВИАКОН ЦИТОТРАНС в список авиакомпаний, рекомендуемых для осуществления международных перевозок продукции военного назначения.

В то же время в авиакомпании понимали: чем шире спектр перевозимых грузов, тем больше круг заказчиков и устойчивее положение на рынке. Именно поэтому, уже в эти годы авиакомпания показала себя и как высококлассный профессионал по перевозке сверхгабаритных гражданских промышленных грузов. В октябре 2002 г. авиакомпания доставила из Финляндии в Бразилию генератор весом 40 тонн, и ее имя было впервые упомянуто в международной отраслевой печати как обладателя мирового рекорда по перевозке сверхтяжелого моногруза самолетом ИЛ-76. Этот рекорд был побит ею же в марте 2013 г., когда она перевезла из Екатеринбурга в южнокорейский Пусан 46-тонный ротор генератора Нижневартовской электростанции.

Постепенно АВИАКОН становится известным и для многочисленных агентств в системе Организации Объединенных Наций, официальным поставщиком которой он является с 2007 г. В 2004 г. был заключен первый долгосрочный контракт с Мировой Продовольственной программой при ООН, а еще раньше воздушные суда авиакомпании стали регулярно использоваться для перевозки имущества миротворческих контингентов ООН и гуманитарных грузов.

Сразу после выхода на международный чартерный рынок среди заказчиков авиакомпании появились Департамент ООН по миротворческим операциям, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, Международный Комитет Красного Креста. В 2011-2012, 2016-2017 гг. раскрашенный в цвета ООН самолет авиакомпании работал по долгосрочному контракту в миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго.

С тех пор самолеты авиакомпании регулярно участвуют в логистической поддержке операций по оказанию помощи в районы, пострадавшие от стихийных бедствий (Индонезия в 2004-05, Гаити в 2010 г, Непал в 2015 г. и т.д.).

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