Курс доллара в январе-феврале 2019 года. Какой он будет?

Обзор основных показателей экономики США на 2019 год

С период с 18 по 19 декабря 2018 года состоится плановая встреча представителей Федеральной Резервной Системы США, где будет приниматься решение относительно увеличения ключевой ставки. Скорее всего, она повысится на 0,25% и составит 2,5%. Причиной тому, по всей видимости, является ускорение экономического роста США в 2018 году. Согласно аналитическим данным, валовый внутренний продукт Соединённых Штатов увеличился на 3,5%, при этом на 4% стали больше расходы потребителей.

В аналитическом исследовании на 2019 год, сделанном специалистами Американского института управления поставками (ISM), по части производственного сектора, выручка должна увеличиться на 5,7%, при этом увеличение капитальных расходов составит 6%, но это при условии, что производственные мощности будут загружены на 85,2%, а занятость населения составит 2,4%.

Если же говорить о непроизводственном сегменте экономики, то ISM предполагает, что прибыль станет больше на 3,7%, капитальные расходы увеличатся на 3,4%, при этом мощности производственных предприятий должны быть загружены на 88,4%, а занятость населения увеличится на 2%.

Поэтому, можно сделать вывод, что позитивный расклад экономических индикаторов на 2018 год станет причиной того, что курс доллара в первые месяцы 2019 года укрепится относительно валют развивающихся государств.

Экономический прогноз для России на начало 2018 года

14 декабря Центральный Банк Российской Федерации решит, какой должна быть ключевая ставка. Как рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, планируется, что текущая ставка не изменится и составит 7,5% или повысится. Такое решение ЦБ обосновывает сохранением цен стабильными или, проще говоря, как это ещё называют таргетированием инфляции, но никак не на сохранение стабильности российского рубля, по отношению к доллару США. Предполагается, что к концу 2018 года инфляция составит в районе 3,9-4%. А согласно информации Минэкономразвития, в первые месяцы 2019 года, уровень инфляции составит 5,5%

Российский рубль находится под сильным давлением и основная причина тому – американский доллар и введённые санкции со стороны западных стран. Не исключено, что Центробанк примет решение о снижении ключевой ставки, как это будет делать ФРС, но значительного положительного влияния на рубль это не окажет.

Также нужно следить и за нефтяной отраслью. На данном поприще Россия является одним из лидеров по части поставок энергоресурсов на мировой рынок. На данный момент ежесуточно в стране добывается 11 млн. баррелей нефти. Если же говорить о газе, то политическая перепалка касательно проекта «Северный поток – 2», свидетельствует о том, что США опасается расширения сферы деятельности российского Газпрома в Европе. А с тем учётом, что российская валюта является сырьевой, то даже незначительная положительная динамика стоимости нефти, позитивно скажется на рубле. К слову, отслеживать курс рубля по отношению к основным мировым валютам, можно на официальном сайте Альпари https://alpari.com/ru/.

Технический анализ доллара США к российскому рублю

В первые дни 2018 года, цена американской валюты равнялась 57,42 руб. А уже на конец 2018 года, один доллар США стал дороже по сравнению с началом года на 15%. И на текущий момент, валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 66,2 руб. Существенное увеличение цены доллара можно было особо чётко видеть, когда вводились новые санкции со стороны США. Это было в апреле, августе, а также сентябре 2018 года. Если проанализировать котировки данных валют на недельном графике, то можно сделать вывод, что валютная пара USD/RUB имеет восходящий тренд, который начинается с февраля 2018 года. Сейчас же котировки находятся во флете, их направление движения – боковое. По словам аналитиков, до конца 2018 года, данная валюта будет находиться в пределах от 66 до 67,5 рублей за 1USD.

Каким будет курс доллара в январе 2019 года?

Вероятнее всего, что в первые дни 2019 года можно будет наблюдать планомерное ослабление рубля относительно американской валюты. Кроме уже имеющихся экономических, а также геополитических факторов повышения стоимости американской валюты, может появиться ещё один. Если Центральный Банк Российской Федерации примет решение о возобновлении покупок валюты с середины января 2019 года, то стоимость рубля относительно американского доллара будет слабеть ещё сильнее. Но если говорить цифрами, то в первый месяц 2019 года, один доллар США будет стоить в пределах 67-69 рублей.

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